В Краматорске террорист "Стрелок" назначил нового начальника" захваченного отделения милиции

"Командующий отрядом самообороны Славянска" Игорь Стрелков (Гиркин, прозвище - "Стрелок") "назначил" нового начальника ранее захваченного террористами отделения милиции в Краматорске (Донецкая область).

Об этом передает kramatorsk.info.

Новым "начальником" стал бывший работник уголовного розыска Денис Леонидович Беспроскурный, 1985 года рождения.

Он сам зачитал приказ о своем назначении на должность, подписанный Стрелковым.

Сообщается, что личный состав отделения был собран представителями самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в актовом зале. Там им и был представлен "новый руководитель краматорского ГОВД".

Кроме вышесказанного напомним, что боевики захватили отделение МВД Краматорска 12 апреля после штурма и перестрелки.

Добавим, что СБУ установила личность офицера ГРУ России, действовавшего в Украине под именем Игоря Стрелкова. Сообщается, что его настоящее имя - Игорь Гиркин.

Сообщалось, что против него начато уголовное производство по факту организации умышленного убийства и совершения действий в ущерб суверенитету Украины, проведение диверсионно-подрывной деятельности и организации массовых беспорядков на территории восточных областей Украины.