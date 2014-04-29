Украина не подтвердила заявлений Москвы: российские войска пока возле наших границ

Государственная пограничная служба Украины пока не подтвердила факта отвода российской военной техники и войск от границ нашего государства, о чем накануне заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас рано комментировать ситуацию, поскольку ее следует тщательно отследить, ведь отвод войск - это дело не одного часа. Однако, по состоянию на вторую половину дня понедельника мы наблюдали вблизи границы российские самолеты, вертолеты, другую военную технику", - заявили в пресс-службе погранведомства, пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее о завершении учений и отводе войск от границ Украины заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре со своим американским коллегой Чаком Хейгелом.

В то же время, по мнению украинского адмирала Игоря Кабаненко, такое заявление - это, прежде всего, введение в заблуждение со стороны РФ.