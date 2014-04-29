Захваченных в Славянске наблюдателей ОБСЕ может освободить немецкий спецназ - СМИ

Германия может отрядить на освобождение миссии ОБСЕ в Славянске свой элитный отряд спецназа KSK.
Германия может направить свой элитный отряд спецназа KSK против сепаратистов в Славянске, которые захватили наблюдателей ОБСЕ.
Об этом со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает ТСН.
По данным журналистов, немецкий спецназ уже приведен в боевую готовность и ждет приказа.
"Все переговоры с главарем сепаратистов Вячеславом Пономаревым не увенчались успехом. В понедельник мужчина с двумя золотыми зубами дал понять: четверо немцев останутся в плену. После этого спецподразделения вооруженных сил и полиции приведены в боевую готовность. Это может означать, что вариант вмешательства немецкого спецназа в ситуацию в Славянске на столе", - отметили в Bild.
Газета также цитирует неназванного украинского чиновника, который признал, что украинские силовики не готовы вступить в открытую схватку с сепаратистами.
"Многие из наших солдат не готовы открыть огонь в украинском городе. Поэтому такая спецоперация может быть выполнена только с помощью сил извне", - сказал неизвестный чиновник.
По данным Bild, КSK может оказаться на территории Украины на протяжении двух часов.
"Если будет реальная угроза жизни нашим гражданам, которые оказались в плену, конечно, надо рассмотреть возможность применения такого варианта", - сказал военный эксперт Флориан Хан.
Немецкий отряд спецназа KSK насчитывает 1100 человек. Он участвовал в военных операциях в Афганистане, Косово, Боснии и Герцеговине.
В боевые задачи КSK, кроме разведки, диверсионных операций, управления ракетными и авиационными ударами, входит также спасение из плена граждан Германии, а также граждан союзных государств.