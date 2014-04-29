Захваченных в Славянске наблюдателей ОБСЕ может освободить немецкий спецназ - СМИ

Германия может направить свой элитный отряд спецназа KSK против сепаратистов в Славянске, которые захватили наблюдателей ОБСЕ.

Об этом со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает ТСН.

По данным журналистов, немецкий спецназ уже приведен в боевую готовность и ждет приказа.

"Все переговоры с главарем сепаратистов Вячеславом Пономаревым не увенчались успехом. В понедельник мужчина с двумя золотыми зубами дал понять: четверо немцев останутся в плену. После этого спецподразделения вооруженных сил и полиции приведены в боевую готовность. Это может означать, что вариант вмешательства немецкого спецназа в ситуацию в Славянске на столе", - отметили в Bild.

Газета также цитирует неназванного украинского чиновника, который признал, что украинские силовики не готовы вступить в открытую схватку с сепаратистами.

"Многие из наших солдат не готовы открыть огонь в украинском городе. Поэтому такая спецоперация может быть выполнена только с помощью сил извне", - сказал неизвестный чиновник.

По данным Bild, КSK может оказаться на территории Украины на протяжении двух часов.

"Если будет реальная угроза жизни нашим гражданам, которые оказались в плену, конечно, надо рассмотреть возможность применения такого варианта", - сказал военный эксперт Флориан Хан.

Немецкий отряд спецназа KSK насчитывает 1100 человек. Он участвовал в военных операциях в Афганистане, Косово, Боснии и Герцеговине.

В боевые задачи КSK, кроме разведки, диверсионных операций, управления ракетными и авиационными ударами, входит также спасение из плена граждан Германии, а также граждан союзных государств.