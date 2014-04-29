В НАТО заявили, что Россия не отвела войска от границ с Украиной

В НАТО не подтвердили факт отвода российской военной техники и войск от границ Украины, о чем накануне заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом сообщает Reuters, передает УНИАН.

"Сейчас нет никаких данных, которые бы подтверждали отвод российских подразделений от границы с Украиной. Продолжаем убеждать Россию выполнять Женевские договоренности и отвести свои войска от границы с Украиной, чтобы таким образом создать условия для дипломатов и диалога", - сказал представитель НАТО.

Напомним, что об отводе российских войск от украинской границы Шойгу заявил во время телефонного разговора с главой Пентагона Чаком Хейгелом, который состоялся вчера, 28 апреля.

Позже в Государственной пограничной службе Украины заявили, что российские войска продолжают находится возле украинской границы.