В Москве журналисты нашли квартиру диверсанта "Стрелка": опубликовано видео

Российский диверсант Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" действительно проживает в Москве – его квартиру нашли журналисты, а по фото – опознали соседи.

Об этом сообщает ТСН.

Гиркин с детства живет в доме 8-Б в Шенкурском проезде. По словам соседей, здесь живет почти вся его семья – мать, бывшая жена, двое детей и родная сестра.

В последний раз его здесь видели несколько месяцев назад.

Соседи узнают так называемого "Стрелкова" с первых секунд по фото в камуфляжной форме, сделанному на Донбассе.

Гиркина знают все старожилы дома.

Его одноклассница рассказывает, что он всегда был молчалив и закрыт. Чем занимается Гиркин, ни для кого здесь не секрет.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что смогли установить личность офицера ГРУ России, действовавшего в Украине под именем Игоря Стрелкова (прозвище - "Стрелок"). Сообщается, что его настоящее имя - Игорь Гиркин.

Видео: ТСН

ТСН