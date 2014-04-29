В Первомайске террористы захватили горсовет: сняли флаг Украины - СМИ

Сегодня в Первомайске (Луганская область) террористы захватили горсовет и подняли над ним флаг самопровозглашенной "Луганской республики". Со всех учреждений города сняты национальные флаги Украины по звонку из исполкома.

Об этом сообщил местный активист Сергей Чуб на своей странице в Facebook.

"Думаю, что на этой неделе ограниченный контингент войдет в Луганскую и Донецкую области. По городам производятся театрализованные взятия штурмом горотделов милиции и исполкомов. Хотя, никто их и не защищает. Тимошенко со своими чертями, премьер-министром Яценюком, и.о. президента Украины Турчиновым и министром МВД Аваковым фактически отдала Донбасс, а коррумпированные чиновники и менты радостно встречают "братских диверсантов". 11-го мая референдум..." - добавил Чуб.

Ранее сообщалось, что в Луганске прроссийские экстремисты захватили здание ОГА. Сейчас около него находится около двух тысяч сепаратистов, многие из них вооружены битами.