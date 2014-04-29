Аваков признал, что президентские выборы могут пройти не во всех областях Украины

Президентские выборы, назначенные в Украине на 25 мая, можно будет организовать не во всех регионах страны.

Такое мнение выразил глава МВД Арсен Аваков в интервью Русской службе ВВС.

При этом министр заверил, что выборы президента Украины состоятся в любом случае.

Аваков также заявил, что кризисную ситуацию на Украине нельзя разрешить силой, подчеркнув, что власти должны продолжать говорить с людьми, "шокированными революцией".

По словам министра, "российский империализм" дестабилизирует ситуацию, не позволяя властям Украины помочь людям на востоке страны преодолеть этот шок.

Аваков сделал эти заявления в Лондоне, где 29-30 апреля проходит встреча, на которой украинская сторона обсуждает с европейскими и американскими партнерами возвращение активов Украины, украденных и вывезенных за рубеж.

Напомним, сегодня стало известно, что 6 мая состоится закрытое заседание Верховной Рады, на котором силовики отчитаются о состоянии дел на Востоке Украины.