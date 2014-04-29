США знают, кто из Москвы командует террористами в Украине: разведка перехватила переговоры - СМИ

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что американские спецслужбы перехватили разговоры пророссийских экстремистов на востоке Украины с их руководством из Москвы.

Об этом он заявил в пятницу, 25 апреля, во время закрытой встречи Трехсторонней комиссии в Вашингтоне, пишет издание The Daily Beast, которое цитирует "Украинская правда".

По данным издания, теперь у США есть доказательства того, что российская власть из Москвы управляет сетью своих шпионов на востоке Украины.

Керри отметил, что сейчас эти записи обрабатываются. На них сотрудники спецслужб получают приказы из Москвы. "На записях каждый может заметить разницу в акценте, идиомах и языке", - отметил госсекретарь США.



"Мы точно знаем, кто раздает эти приказы, и откуда они поступают", - подчеркнул Керри во время закрытой встречи.



При этом он не назвал имен конкретных российских чиновников, фигурирующих в записях. Но утверждает, что записи содержат доказательства того, что россияне умышленно разжигают волнения на востоке Украины.

"Неслучайным является то, что на них были идентифицированы те же люди, которые были в Крыму и Грузии, а теперь они действуют на востоке Украины", - сказал Керри.



Он также отметил, что такие методы действия являются унизительными для любых спецслужб. "Это бандитизм со стороны государства. Это худшая линия поведения", - заявил госсекретарь США.

Напомним, Керри накануне заявил, что США готовят еще один этап санкий против России, который затронет конкретные секторы ее экономики. Также он обвинил Владимира Путина в том, что тот живет в мире иллюзий.