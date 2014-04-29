Захват экстремистами Луганской ОГА: опубликованы фото

Во дворе Луганской ОГА заблокированы около 200 солдат Внутренних войск, которые прибыли из центральных и западных областей Украины.

Экстремисты с угрозами требуют от них сдать оружие, сообщил один из очевидцев событий в своем Twitter.

"Люди требуют сдачи оружия, солдаты отказываются. Татьяна Погукай, отдуваясь за всё областное управление, ведет переговоры с пророссийскими повстанцами", - сообщил активист Константин Реуцкий на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня, 29 апреля, около 14.40 начался штурм Луганской ОГА.

Пророссийские митингующие ворвались в здание и водрузили на крышу несколько флагов России.

Кроме того, сообщалось об одном пострадавшем в ходе штурма.

Также стало известно, что в сквере возле ОГА сепаратисты сожгли государственный флаг Украины.