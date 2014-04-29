Адмирал рассказал об угрозе военного вторжения России в Украину и ждет скорой развязки

Россия на майские праздники будет более интенсивно проводить свои операции на востоке Украины, где сейчас активно действуют террористы и сепаратисты, и от их результатов зависит возможное военное вторжение РФ в нашу страну. В то ж время, Украина может эффективно ответить на агрессию.

Такое мнение в своем Facebook выразил адмирал, экс-первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Кабаненко.

"Сейчас идут споры: вторгнется Россия в континентальную Украину, или нет? На самом деле, это вторжение уже произошло - в экономическом, информационном, террористически-диверсионном измерениях. Следует откровенно признать: в прошлые годы или не делалось ничего, чтобы предотвратить угрожающую в контексте национальной безопасности скрытую интервенцию Кремля, или, наоборот, совершалось прямое содействие этому. То есть, присоединение Украины к империи готовилось давно", - в частности, отметил он.

Насчет угрозы военного вторжения адмирал заявил: "Насчет сугубо военной интервенции с привлечением регулярных войск, надо признать, что войска - это лишь инструмент захвата территории. Конечно, в Кремле никому не нужны боевые столкновения с украинской армией и массовые жертвы среди своих военных. В идеале, в Москве рассчитывали на сценарий, когда население Востока и Юга Украины встречает российские танки с цветами. Но этого не произошло, поэтому выбран подход технологического "раскачивания" ситуации с использованием диверсантов и подкупленных сепаратистов".

"Россияне действуют избирательно: подкупают на местах руководителей силовых структур, депутатов, которые подстрекают население. Такова сетевая тактика опосредованных действий. На майские праздники следует ожидать интенсификации глубинной специальной и информационной операций. Нетрудно предположить, что результаты этих действий напрямую будут влиять на решение Кремля по военному вторжению, в том числе, с моря и воздуха", - предупредил Кабаненко.

"Уроки истории свидетельствуют, что часто Россия в своих агрессивных имперских планах остается перед трудной дилеммой , которую сама себе создает. Вспомните Балканские войны, Крымскую войну, Первую и Вторую мировые. Так сложилось и сейчас. Балансирование на рубиконе не может быть долгим. Россия не сможет основные боеспособные группировки своих войск долго держать у наших границ - у нее есть другие регионы, где, в отличие от Украины, хватает реальных, а не надуманных угроз. Азиатская и дальневосточная части России - бомбы замедленного действия. В Кремле это хорошо понимают", - в то же время, подчеркнул военный.

Также он уверен, что Украина может решить ситуацию в свою пользу.

"Развязка, скорее всего, будет в ближайшее время. Одновременно ее результат будет зависеть от компетентности и решимости украинской власти, профессионализма специальных структур и военных, а также реализации возможностей народного ополчения. Эти вещи сейчас нужны, как никогда. При правильной расстановке приоритетов и акцентов ситуацию можно развернуть в пользу Украины. Дело за малым: за правильными решениями и адекватными действиями на опережение", - уверен Кабаненко.

Напомним, ранее он заявил, что заявление российской стороны об отводе войск от наших границ - это введение в заблуждение со стороны Москвы.