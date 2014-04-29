В Луганске бойцы Нацгвардии согласились сложить оружие, но не отдали его сепаратистам

В Луганске бойцы Нацгвардии под контролем экстремистов идут в свою часть - сдавать оружие.
В Луганске бойцы Нацгвардии, которые были заблокированы сепаратистами во внутреннем дворе ОГА, отказались сдавать оружие экстремистам, и, в сопровождении митингующих, отправились в свою часть.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По импровизированному коридору, который организовали митингующие, солдаты в колонне по три человека направились к спец-автотранспорту.
Выход бойцов сопровождался скандированием митингующих: "Молодцы".
Милиционеры отказались сдавать оружие, и после долгих переговоров было принято решение, что они, вместе с оружием, отбудут в воинскую часть, где сдадут оружие в специальную комнату.
Комнату опечатают и возьмут под круглосуточную охрану представителей власти и митингующих.
Тем временем, экстремисты направились штурмовать силовые ведомства Луганска, передает "Восточный вариант".
В частности, одна колонна направилась штурмовать здание областного МВД, вторая – областную прокуратуру. Обстановка очень напряженная.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 14.40 было взято штурмом здание Луганской ОГА.
Видео: 24 канал