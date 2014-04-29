США пообещали мгновенную реакцию на вторжение России в Украину

Если российские войска пойдут на вторжение и пересекут границу Украины, США отреагируют мгновенно.

Об этом заявил американский посол в Украине Джеффри Пайетт на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.



"Если российские войска перейдут границу, это будет очень большой эскалацией, и на это будет мгновенная реакция США", - сказал дипломат. По его мнению, такое развитие событий будет драматичным и вызовет трагические последствия.



Пайетт пообещал, что в случае эскалации конфликта Россию ожидают новые санкции.

"Слишком рано списывать эти санкции... Я видел некоторые комментарии, включая коллег, друзей в финансовом секторе, что этого недостаточно. Если посмотреть на те потери, которые имеет российский рынок, слишком рано говорить, что эти санкции не будут иметь влияния... Это не конец. Санкции направлены, чтобы достичь некоторых изменений в действиях России. Если мы увидим дальнейшую эскалацию, дестабилизацию, будет следующая реакция на это", - отметил он и выразил надежду, что такие шаги США будет предпринимать совместно с Европейским Союзом.

Пайетт напомнил, что США и Украина договорились, что Америка окажет украинским войскам "нелетальную" военную помощь. Пайетт отметил, что его страна планирует усилить эту помощь, отвечая на запросы Украины.

Напомним, ранее Россия заявила, что отвела войска от границ Украины.

В то же время, этого не подтвердили ни украинские пограничники, ни НАТО.