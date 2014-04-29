В Луганске вооруженные экстремисты с криками "Россия" захватили прокуратуру, областное ТВ и МВД

В Луганске толпа экстремистов захватила здание областной прокуратуры, областного телевидения и МВД.

Об этом сообщает ТСН.

Первым было захвачено здание прокуратуры – около 700 сепаратистов разбили камнями окна, выбили двери в здании и спустя 10 минут зашли в прокуратуру.

После этого они сняли государственный флаг Украины и демонстративно сожгли его.

Сопротивления штурмующим не оказывалось, поскольку милиционеров на месте происшествия не было, а несколько сотрудников прокуратуры в самом начале штурма покинули здание.

Также было захвачено здание областной телерадиокомпании (ЛОТ) - сепаратисты просто зашли туда с автоматами и заняли его.

На данный момент часть сепаратистов осталась в разоренном здании прокуратуры, а часть отправилась к зданию областного управления МВД Украины.

Толпа осадила здание областного МВД и через какое-то время организовала коридор для выхода сотрудников.

В 19:45 над зданием управления был вывешен флаг России.

Также экстремисты выстроили "живой коридор", по которому должны пройти разоруживштеся сотрудники милиции.

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Очевидцы рассказывают о стрельбе и взрывах, которые звучали возле осажденного здания МВД.

Кроме того, сепаратисты требовали отставки главы МВД Луганщины, генерал-лейтенанта милиции Владимира Гуславского.

По состоянию на 19:20 перед толпой выступил человек, который заявил, что Гуславский написал заявление об отставке, а новым начальником Луганской милиции якобы "назначен" некто Науменко.

Это "назначение", по словам выступающего, сделал Болотских - "народный губернатор" Луганщины.