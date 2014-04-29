Захваты и провокации сепаратистов в Луганске: новые подробности и видео

После захвата вооруженными экстремистами здания управления МВД в Луганской области, внутри забаррикадировались милиционеры, которые отказались сдаваться захватчикам.

Об этом со ссылкой на одного из милиционеров, который находится внутри здания, сообщает "Восточный вариант".

По его словам, "оставшиеся внутри милиционеры готовятся к силовому штурму и ожидают его ночью. Сколько экстремистов находится в здании сейчас и чем они вооружены – не известно".

В то же время толпе, которая собралась на площади перед МВД, объявили о том, что милиция разоружена и включили советскую музыку.

Экстремисты рассказали собравшимся, что милиционеры сложили оружие, его опечатали и передали под контроль "беркутовцев".

Ранее перед толпой выступил один из захватчиков ГУВД, который рассказал, что, "во избежание кровопролития и провокаций" было принято решение вывезти находящихся в здании сотрудников милиции на автобусах.

"Это 18-летние пацаны ВВ-шники из Запорожья и Днепропетровска, пусть едут домой", - заявил сепаратист.

Тем временем, несмотря на сообщения о захвате экстремистами Луганской областной государственной телерадиокомпании (Телеканал "ЛОТ"), она работает в штатном режиме.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-гендиректор канала, зампред Луганской облорганизации Партии регионов Родион Мирошник.

"И.о. генерального Виталий Гаркуша вышел к митингующим и спокойно оговорил ситуацию и требования. Митингующие попросили 3 минуты эфира для заявления и взяли телекомпанию под охрану. На территории телецентра ни одного митингующего нет", - написал он.

По данным журналистов, обстановка вокруг центрального входа на телеканал спокойная, а в здании на 2 этаже горит свет, вооруженных людей не видно.

Также стало известно, что известный луганский адвокат Игорь Чудовский, известный своими евроинтеграционными убеждениями, был госпитализирован с двумя пулевыми ранениями.

Как рассказала супруга юриста, Чудовского ранили вооруженные сепаратисты прямо в центре Луганска. Сейчас он в больнице, потерял много крови.

По предварительным данным, сепаратисты хотели заставить Чудовского провести с ними пресс-конференцию, однако он отказался и сопротивлялся. В ответ сепаратисты начали стрелять.

Пуля прошла в 3 миллиметрах от сердца, адвокат находится в стабильно тяжелом состоянии.

Тем временем, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата здания Луганской ОГА и надругательством над государственным флагом Украины.

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 341 "захват государственных или общественных зданий или сооружений", ст. 294 "массовые беспорядки" и ст. 338 "надругательство над государственными символами".

"Во время штурма злоумышленники повредили имущество ОГА, а проникнув в помещение, сорвали с крыши здания флаг Украины", - заявили в пресс-службе ГПУ.

Ход расследования этого дела находится на контроле руководства ГПУ.

Напомним, по состоянию на 21:30 сегодня, 29 апреля, в Луганске были захвачены здания обладминистрации, областного совета, прокуратуры Луганской области.

Вооруженные автоматами люди проникли также в здание Апелляционного суда Луганской области.