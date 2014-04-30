На исполкоме Красного Луча вывесили российский флаг - СМИ

На здании исполкома в городе Красный Луч, Луганской области, во вторник, 29 апреля, повесили российский флаг.

Об этом со ссылкой на местных жителей передает "Луганск.Комментарии".

Ранее (в пятницу) состоялась сессия горсовета. На нее приехали несколько сепаратистов с блокпостов, а также заместитель "народного губернатора".

В сопровождении депутатов они прошли в зал, где рассказали о том, что российские войска уже на границе, что никаких выборов президента они не позволят проводить.

"11 мая будет референдум о статусе Луганской области, а затем – ее вхождение в Россию. Единственного депутата, который выступил против этой вакханалии, выгнали из зала", - рассказал источник.

Мэр города Марина Филиппова и депутаты аплодировали и обещали сепаратистам содействие.

"Замгубернатора" обращался к представителям прессы и ТВ с настоятельной просьбой "изображать все, как надо". Триколор тогда не повесили, после сессии ушли, сказали, что силу применять нет смысла, и так все за них", - отметил источник.

По его словам, не было представителей милиции, СБУ, здание и этажи охраняли ряженые, как они сказали, кубанские казаки.

Однако во вторник после обеда российский флаг появился на здании исполкома.

Напомним, 29 апреля сепаратистами были захвачены здания ОГА, областного совета и милиции.