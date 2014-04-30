Турчинов собирает на срочное совещание глав всех областей

Сегодня, 30 апреля, состоится экстренное совещание под председательством и. о. президента Александра Турчинова с председателями областных государственных администраций.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Тема совещания в сообщении не указана.

Напомним, 29 апреля сепаратисты захватили здание ОГА, милиции и областного совета в Луганске, а Турчинов выступил с обвинениями в адрес силовиков Донецкой и Луганской областей.