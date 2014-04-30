Турчинов собирает на срочное совещание глав всех областей

Сегодня пройдет срочное совещание и.о. президента и губернаторов.
Сегодня, 30 апреля, состоится экстренное совещание под председательством и. о. президента Александра Турчинова с председателями областных государственных администраций.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Тема совещания в сообщении не указана.
Напомним, 29 апреля сепаратисты захватили здание ОГА, милиции и областного совета в Луганске, а Турчинов выступил с обвинениями в адрес силовиков Донецкой и Луганской областей.