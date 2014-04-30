Эксперт рассказал о появлении крымских "туристов" на Юге Украины

В Херсонской области участились появления крымских "туристов" возле военных объектов.

Об этом со ссылкой на данные группы "Информационное Сопротивление" заявил военный эксперт Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"В Херсонской области заезжие "гастролеры" из Крыма с только что выданными российскими паспортами беспрепятственно разъезжают по региону. Отмечены неоднократные случаи их появления возле украинских воинских частей и наблюдения за стратегическими объектами", - подчеркнул он.

Особое внимание, по данным Тымчука, крымские "туристы" уделяют аэродрому в Чернобаевке.

"По нашим данным, особое внимание крымских "посланцев" уделяется воинской части А1604 (аэродром в Чернобаевке, быв. 320-й отдельный вертолетный полк ОдВО)" , - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт рассказал, что "армейские командиры среднего и младшего звена проявляют достаточную бдительность, и периодически организовывают задержание этих "наблюдателей", передавая их правоохранительным органам. Вместе с тем замечено, что по непонятным причинам они очень быстро оказываются на свободе и продолжают свою деятельность".

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