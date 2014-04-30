Керри: у Путина свои правила игры, и Кремлю нужно показать - страны НАТО неприкосновенны

Последние действия России в Украине показали, что Владимир Путин "придерживается других правил игры".

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Радио Свобода.

По его словам, Россия пытается "изменить ландшафт безопасности в Восточной Европе".

Госсекретарь США подчеркнул, что союзники по НАТО должны "совершенно ясно дать понять Кремлю, что территория стран НАТО неприкосновенна".

Также он заявил, что члены Альянса "будут защищать каждый сантиметр этой территории".

По мнению Керри, США и их европейские союзники приложили немало усилий для утверждения нового курса в эру, наступившую после "холодной войны", но действия России в Украине показали, что Путин "придерживается других правил игры".

Главные подробности пророссийских провокаций в Украине смотрите в спецтеме "Главреда".