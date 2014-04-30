Западные СМИ рассказали, как защитить независимость Украины от Путина

30 апреля 2014, 10:56

Бжезинский предложил свой план.

Владимир Путин

 Знаменитый американский политолог, экс-советник по нацбезопасности США Збигнев Бжезинский предложил свой план, который поможет защитить независимость Украины от агрессии Владимира Путина.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, которое цитирует Инопресса.

"У Збигнева Бжезинского есть план: администрация Обамы и ее европейские союзники должны помочь Украине сделаться по-настоящему независимым государством в центре Европы", - пишет журналист Джеральд Ф.Сейб, предваряя выдержки из беседы с экспертом.

Запад должен преследовать две цели одновременно, советует Бжезинский. Первая - "выяснить, можно ли все-таки договориться с Россией", вторая - разъяснить россиянам и особенно Путину, какие будут последствия, если договориться не удастся.

Запад, по его мнению, должен договориться с Россией о том, что "Украина вольна двигаться к цели европеизации, которую она себе поставила". При этом Украина не должна вступать в НАТО, ее полноправное членство в ЕС останется в "несколько отдаленной перспективе", но не должно быть членства и в Евразийском союзе. Иными словами, Бжезинский предлагает статус а-ля Финляндия: нормальные коммерческие отношения с Россией и демократизация.

Бжезинский также советует отложить "решение крымского вопроса", а позднее помочь Украине договориться о владении Крымом по принципу "кондоминиума".

Чтобы всего этого добиться, нужно объяснить России, что применение силы - это риск конфронтации. Пусть украинцы осознают, что за свои устремления надо бороться, а Запад четко даст понять, что не бросит украинцев в одиночестве, говорится в статье.

Также Украине нужно предложить оружие оборонительного характера, подходящее для городских боев, считает Бжезинский, причем "обещать сейчас", а "предоставить в зависимости от обстоятельств". Эксперт призывает Запад помочь украинцам "восстановить армию" и обеспечить возможность вести длительное сопротивление в условиях города.

Бжезинский похвалил санкции против РФ, которые ввел Обама. По его оценке, российская экономика не выдержит расширения санкций, так что "их масштаб следует наращивать".

Бжезинский, кроме того, посоветовал россиянам задуматься, что будет, если Украина станет недружественной страной, а Путину - "опасаться способности внешних сил чинить ему проблемы среди крупных этнических меньшинств в самой России", передает издание.

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Россия Путин Украина США Обама Бжезинский западные СМИ
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