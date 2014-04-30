Луценко рассказал, как восстановить украинскую власть на востоке Украины: силы есть

30 апреля 2014, 12:23

Луценко призывает действовать силой.

Юрий Луценко

 Экс-глава МВД, советник и. о. президента Юрий Луценко считает, что силовыми действиями можно восстановить украинскую власть на востоке Украины, где ряд админзданий захвачены пророссийскими террористами.

Об этом он заявил в эфире "Громадського ТБ", пишет "Украинская правда".

"На самом деле, государство имеет силы, которые могут навести порядок, я это могу с уверенностью утверждать. Мало того, общественное мнение Донбасса, по крайней мере, Донецкой области, где я был, и я это точно знаю, на стороне Украины. Где-то 70-75% хотят наведения порядка и особенного, но статуса Донбасса в Украине", - сказал политик.

"И, на самом деле, мы имеем шанс восстановить там и порядок, и Украину. Но для этого нужно принять жесткое политическое решение. Надо отдать приказ", - заявил он.

"На сегодняшний день пути восстановления украинской власти на Донбассе без жертв уже нет. Но несколько человек, которые могут пострадать там, могут остановить собой ту лавину насилия, которая надвигается на Украину", - считает Луценко.

Он отметил, что руководство страны должно поставить перед силовиками задачу "зачистить" захваченные здания облгосадминистраций в Луганске и Донецке, а также установить государственный флаг и начать диалог. "Но диалог должен быть с позиции силы", - уточнил он, отметив, что правоохранителям, которые будут защищать суверенитет страны, в свою очередь, нужно предоставить социальные гарантии - повысить зарплату и застраховать их жизни.

Вместе с тем, Луценко считает, что только с позиции применения оружия можно разговаривать с террористами, захватившими Славянск.

"Военные знают, как это делать. Они ждут этого приказа. Но это очень трудно взять на себя такой приказ (применять силу против сепаратистов - ред.)", - подчеркнул Луценко.

Напомним, и.о. президента Александр Турчинов признал, что власть сейчас не контролирует ситуацию в Донецке и на части территории Донецкой области, и призвал защитить от диверсий другие регионы Украины.

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