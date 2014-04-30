Турчинов пояснил неэффективность АТО и потребовал от силовиков не допустить срыва выборов

Силовые мероприятия против террористов оказались неэффективными из-за большого скопления людей.

Об этом заявил и.о. президента Александр Турчинов на совещании с главами областей, передает УНИАН.

По его словам, "при условии значительного скопления людей силовые мероприятия против террористов являются неэффективными".

"Следующая проблема — это достаточно большое количество гражданского населения, обманутого российской пропагандой, которые поддерживают террористов и способствует захвату административных зданий и дестабилизации ситуации в регионах. Мы знаем с вами по опыту Майдана, что при наличии достаточно большого количества людей силовые мероприятия неэффективны. С такой ситуацией столкнулись наши силовые структуры", - подчеркнул он.

При этом Турчинов заявил, что силовики не выполнили задачу по локализации террористов и их уничтожению.

Вместе с тем, он обязал силовиков "любой ценой" обеспечить проведение выборов 25 мая.

"Силовые структуры и руководители, которые здесь присутствуют, должны обеспечить безопасность проведения этих выборов, сорвать планы по срыву избирательного процесса и защитить права наших граждан на выборах. Они должны выбрать того президента, которому доверяют", - отметил Турчинов.

Также он заявил, что украинские власти "должны сделать все, чтобы в Донецкой и Луганской областях граждане Украины имели право, и мы должны обеспечить это право, принять участие в выборах и выбрать Президента Украины".

Турчинов добавил также, что выборы должны пройти "честно и демократично".

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