Силовики уничтожили три блокпоста сепаратистов и задержали группу диверсантов

Под Славянском силовики снесли три блокпоста сепаратистов, а на Луганщине были задержаны диверсанты..
Украинские силовики снесли еще три блокпоста сепаратистов, которые были установлены на въездах в Славянск.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, силовики пошли на штурм блокпостов около пяти часов утра 30 апреля. Террористы, дежурившие там, смешались с толпой и скрылись.
Территорию ликвидированных блокпостов сейчас контролируют украинские силовики.
Ранее были разблокированы два блокпоста на въездах в Славянск.
Также стало известно о задержании сотрудниками СБУ диверсионной группы из двух россиян и одного беларуса, которые направлялись в Донецк для участия в вооруженном противостоянии.
Иностранцы пытались перейти украинскую границу на пункте пропуска "Должанский" в Луганской области. По их словам, сначала они должны были прибыть в Луганск к захваченному боевиками помещению СБУ, а затем их должны переправить в Донецк для усиления местных бандформирований.
При осмотре у задержанных были изъяты комплекты военной формы, холодное оружие и другая военная амуниция.
Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия.
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