Силовики уничтожили три блокпоста сепаратистов и задержали группу диверсантов

Украинские силовики снесли еще три блокпоста сепаратистов, которые были установлены на въездах в Славянск.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, силовики пошли на штурм блокпостов около пяти часов утра 30 апреля. Террористы, дежурившие там, смешались с толпой и скрылись.

Территорию ликвидированных блокпостов сейчас контролируют украинские силовики.

Ранее были разблокированы два блокпоста на въездах в Славянск.

Также стало известно о задержании сотрудниками СБУ диверсионной группы из двух россиян и одного беларуса, которые направлялись в Донецк для участия в вооруженном противостоянии.

Иностранцы пытались перейти украинскую границу на пункте пропуска "Должанский" в Луганской области. По их словам, сначала они должны были прибыть в Луганск к захваченному боевиками помещению СБУ, а затем их должны переправить в Донецк для усиления местных бандформирований.

При осмотре у задержанных были изъяты комплекты военной формы, холодное оружие и другая военная амуниция.

Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия.

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