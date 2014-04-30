В Николаеве задержаны сепаратисты, готовившие теракт на 9 мая - СБУ

В Николаеве СБУ разоблачила и задержала группу сепаратистов, которые готовили теракт во время возложения цветов ветеранами 9 мая.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности, злоумышленники планировали осуществить взрыв во время возложения ветеранами цветов к монументу Великой Отечественной войны в областном центре", - говорится в сообщении.

29 апреля сотрудники СБУ провели обыски в квартирах и машинах нескольких местных жителей, входящих в состав этой сепаратистской группы.

Была обнаружена и изъята компьютерная техника с перепиской сепаратистов об организации силовых акций в Николаеве, расходах по финансированию местных групп "самообороны", эскизами листовок сепаратистского содержания.

"Изъяты также готовые открытки, методические рекомендации по организации акций по дестабилизации ситуации в области и специфике управления толпой, списки граждан, которых злоумышленники планировали привлекать к силовым действиям, детальные карты наблюдения за расположенными на въездах в Николаев блокпостами, списки украинских активистов и т.д. У злоумышленников изъято также большое количество масок-"балаклав", травматическое и холодное оружие", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, 30 апреля в СБУ сообщили о задержании украинца-диверсанта, который был подготовлен российской разведкой на специальной базе в Крыму.