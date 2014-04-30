Западные СМИ назвали три варианта действий Путина против Украины и вспомнили Первую мировую

30 апреля 2014, 14:10

Военное вторжение - не единственный вариант.

Западные СМИ описывают угрозы действий Путина

 Новые захваты территорий могут привести мир к ситуации, которая сложилась в августе 1914 года, когда началась Первая мировая война. В то же время, есть три варианта действий президента РФ Владимира Путина против Украины.

Об этом пишет Бернар Гетта в французской газете Liberation, статью из которой цитирует Инопресса.

"Рост напряженности, насилие, воинственные заявления могут продолжаться до 25 мая - даты президентских выборов в Украине, - говорится в статье. - Они будут проходить по всей территории страны, кроме городов, удерживаемых пророссийски настроенными вооруженными группировками. Россия не признает результатов голосования, но новоизбранный президент Украины предложит принять новую Конституцию, ради которой будет организован всенародный референдум, за ходом которого будут наблюдать великие державы, включая Россию. Таким путем можно будет прийти к той или иной форме федерализации (отметим, что сейчас в Украине на рассматривается вопрос федерализации, но власть готова расширять полномочия регионов - ред.), признанию русского языка в качестве второго государственного и нейтралитету страны. Именно с тремя такими требованиями выступает Кремль".

В этом случае, по мнению журналиста, вступит в силу первый вариант: "Путин может спасти лицо, сказав, что его твердость принесла плоды. Кризис будет урегулирован, и, вполне может быть, что Евросоюз и Россия через какое-то время начнут переговоры о том, как превратить бывшие республики СССР в мост между двумя сторонами континента ради всеобщего процветания".

"Этот сценарий можно назвать розовым, но есть три причины верить в его реализацию. Первая: нет и тени народного энтузиазма в городах, контролируемых пророссийскими полувоенными организациями. Если российские войска перейдут границу, их не будут радостно приветствовать толпы народа. Вторая причина надеяться, что здравый смысл победит, - очевидность того, что после аннексии Крыма новое нарушение международного права дорого обойдется России в дипломатическом и экономическом планах. Третья: разделение Украины военным методом приведет к вступлению Западной Украины, Молдавии и Грузии в Североатлантический альянс (отметим, что ранее такие тезисы не звучали - ред.), и НАТО незамедлительно окажется у западных и южных границ России", - отмечает аналитик.

Второй вариант, по его словам, возможен с учетом того, что "в настоящий момент рулит уже не только холодный и рациональный расчет". "Осмелевший после присоединения Крыма российский президент может говорить себе, что европейцы слишком нуждаются в российском газе, чтобы зайти слишком далеко по пути экономических санкций. Он также может считать, что западные страны слишком трусливы, разобщены и ослаблены своими социальными и финансовыми трудностями, чтобы по-настоящему отреагировать на новые силовые действия. Он может недооценить реакцию европейцев и американцев на наступление российских войск, но фактом остается то, что он больше не в состоянии контролировать механизм, который он привел в действие", - отмечает издание, напоминая о захвате в заложники пророссийскими террористами в Славянске инспекторов ОБСЕ.

 

Третий вариант - прямая военная агрессия против Украины. "Может возникнуть ситуация, когда Путину не останется ничего другого, как выполнять обещание и мчаться на помощь русским на востоке Украины", - пишет автор.

"Все указывает на то, что российский президент не желает вторгаться в Украину, но у него может не оказаться иного выбора, и, как следствие, возникает третий сценарий. Российские войска могут войти на территорию Украины, но это не будет связано с аннексией (хотя будет военным вторжением, на которое Украина готова ответить - ред.). Москва будет заявлять о желании защитить русскоговорящее население, оказавшееся в "опасности". Российские войска не будут выходить за пределы районов, находящихся под контролем пророссийских сил. Президентские выборы пройдут 25 мая, и тогда станет возможным возвращение к первому сценарию с обсуждением Конституции, за которым последует отвод российских войск", - предполагает автор статьи.

"Еще ничего не известно. Ситуация настолько неопределенная, что возможны все три сценария. Единственное, в чем можно быть уверенными, что новая аннексия повергнет мир в кризис, напоминающий август 1914-го", - заключает Liberation.

Напомним, украинские эксперты, напротив, считают высокой вероятность военного вторжения России в Украину, и предупреждают о провокациях, которые российские диверсанты могут устроить в ближайшее время.

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