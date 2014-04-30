Коломойский заявил, что ситуация в Днепропетровской области находится под контролем

Ситуация в Днепропетровской области находится под контролем, в случае необходимости органы власти готовы дать отпор провокаторам или террористам.

Об этом глава Днепропетровской областной госадминистрации Игорь Коломойский заявил журналистам после совещания под председательством и.о. президента Александра Турчинова с председателями ОГА, пишет УНИАН.

Коломойский не рассказал журналистам подробности совещания, сославшись на секретность: "Вы были на совещании? Только в начале. А почему? Значит - военная тайна".

Говоря о ситуации на Днепропетровщине накануне майских праздников, председатель ОГА отметил: "У нас все, вроде, нормально, более-менее. Готовимся к майским праздникам. Проводим организационные меры, чтобы граждан чем-то занять, чтобы им было весело. Если будут какие-то явления (провокации, угрозы терактов), мы готовы к этому. Но секреты я не буду рассказывать, как мы готовимся. Но готовы мы хорошо".

Говоря о ситуации на Донетчине и Луганщине, Коломойский отметил, что одна из основных проблем в этих регионов - это отсутствие диалога с народом.

Он призвал дать новой власти, которая прилагает усилия для преодоления кризиса в государстве, кредит доверия.

"Я бы не занимался шельмованием Администрации президента. Все стараются что-то делать. Но вы поймите, что все столкнулись с этим впервые. То, что легко решать в рамках Днепропетровской области, в рамках всей страны - это сложно сделать. Вмешивается политика, различные взгляды на вопрос, нет единства мнения. Поэтому я бы дал больше кредита доверия, дал бы возможность людям работать и, поверьте мне, никаких предателей, тех, кто продал Украину, там нет", - сказал Коломойский.