Расстрелянный экстремистами в Луганске адвокат - в коме

Известный луганский адвокат Игорь Чудовский, который получил два огнестрельных ранения во вторник, 29 апреля, находится в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на начальника облздрава Павла Малыша сообщает издание 0642.ua.

По его словам чиновника, Чудовскому была сделана операция. Оба ранения - в области груди. Пока врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, он находится в медикаментозной коме, под искусственной вентиляцией легких.

По информации облМВД, обе пули были выпущены из автоматического оружия.

Ранее "Главред" сообщал, что Чудовского ранили вооруженные сепаратисты прямо в центре Луганска. Адвокат потерял много крови.

Экстремисты хотели заставить Чудовского провести с ними пресс-конференцию, однако он отказался и оказал сопротивление. В ответ сепаратисты начали стрелять.

Фото: 0642.ua