Расстрелянный экстремистами в Луганске адвокат - в коме

Игорь Чудновский под искусственной вентиляцией легких
Известный луганский адвокат Игорь Чудовский, который получил два огнестрельных ранения во вторник, 29 апреля, находится в тяжелом состоянии.
Об этом со ссылкой на начальника облздрава Павла Малыша сообщает издание 0642.ua.
По его словам чиновника, Чудовскому была сделана операция. Оба ранения - в области груди. Пока врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, он находится в медикаментозной коме, под искусственной вентиляцией легких.
По информации облМВД, обе пули были выпущены из автоматического оружия.
Ранее "Главред" сообщал, что Чудовского ранили вооруженные сепаратисты прямо в центре Луганска. Адвокат потерял много крови.
Экстремисты хотели заставить Чудовского провести с ними пресс-конференцию, однако он отказался и оказал сопротивление. В ответ сепаратисты начали стрелять.
Фото: 0642.ua