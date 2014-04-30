В Харькове и Мелитополе задержаны организаторы массовых беспорядков

На юго-востоке Украины силовики выявляют людей, причастных к организации массовых беспорядков. Так, в Харькове правоохранители задержали Юрия Апухтина и Спартака Головачева. Они координировали свои действия за пределами Украины, после чего организовывали массовые беспорядки в городе.

Об этом говорится в сообщении ГУ МВД в Харьковской области.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

А в Мелитополе Запорожской области в рамках антитеррористической операции 30 апреля СБУ задержала гражданина Украины "Д" , подозреваемого в причастности к подготовке массовых акций протеста с задействованием пророссийских сепаратистских групп.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный планировал 1 мая устроить массовые беспорядки на центральных улицах Мелитополя с последующим захватом админзданий и органов госвласти.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении указанного лица в виде ареста.

Больше об антитеррористической операции силовиков на юго-востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: mvs.gov.ua