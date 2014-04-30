В СБУ опровергли увольнение руководства "Альфы": спецназ готов выполнять приказы

В Службе безопасности Украины опровергли информацию врио главы Администрации президента Сергея Пашинского об увольнении руководства спецподразделения "Альфа".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, пишет УНИАН.



"Информация о смене руководства "Альфы" якобы по причине отказа выполнять боевые приказы не отвечает действительности", - отметили в службе. Также там заявили, что на сегодняшний день командиром "Альфы" остается Геннадий Кузнецов, который был ранен в результате расстрела автомобилей бойцов спецподразделения под Славянском.

"Он сейчас находится на больничном, а врио командира "Альфы" является Юрий Супрун", - отметили в СБУ.



Сейчас в "Альфе" проходит ротация в части командного состава, которая осуществляется и осуществлялась постоянно. "Альфа" всегда готова выполнять приказы в рамках антитеррористических операций", - также подчеркнули в службе.

Напомним, ранее Пашинский заявлял не только об отстранении руководства "Альфы", но и о трех уголовных делах против командиров силовых подразделений за якобы невыполнение приказов.