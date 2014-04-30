В Алчевске сепаратисты захватили горсовет

В среду, 30 апреля, около 30 пророссийских сепаратистов зашли в здание Алчевского горсовета Луганской области. Они сняли флаг Украины, а вместо него повесили флаг Алчевска.

Об этом председатель облотделения Комитета избирателей Украины Алексей Светиков рассказал Радио Свобода.

По его словам, эти люди были без оружия, вели себя не агрессивно.

"В Алчевске проходило все довольно мирно. Они провели переговоры с мэром. Причем мэра они не отстранили от обязанностей. Сейчас они находятся в здании. Эти люди уживаются вместе с руководством города", - сообщил Алексей Светиков.

Он также добавил, что сегодня во многих городах области есть попытки захвата мэрий. По мнению Светикова, это делается в рамках подготовки к "референдуму" 11 мая, о чем объявили сепаратисты. При этом Алексей Светиков отмечает, что этот референдум незаконный.

Ранее "Главред" сообщал в соседней Донецкой области протестующих захвачены горисполкомы ряда городов - Краматорска, Горловки, Енакиево, Константиновки, Харцызска, Мариуполя и Макеевки.

Под контролем вооруженных терористов остаются горотделы милиции и подразделения СБУ в Славянске, Краматорске и Горловке.

Фото: nedelya.net.ua