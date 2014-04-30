Боевики под Краматорском вооружены ручными зенитно-ракетными комплексами – Тымчук

У экстремистов, находящихся в Краматорске Донецкой области, на вооружении уже появись переносные зенитно-ракетные комплексы.

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, база на аэродроме в Краматорске, где находится базовый лагерь силовиков, фактически полностью простреливается, при нехватке сил и средств для организации боевого охранения.

"Вчера поблизости аэродрома были обнаружены группы террористов, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). У силовиков катастрофически не хватает транспортных средств и защищенных систем связи", - подчеркнул военный эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что на аэродроме под Краматорском экстремисты подбили вертолет Ми-8, принадлежащий МВД. Кроме того, пострадал самолет Ан-2.

Фото: lemur59.ru