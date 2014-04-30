Экс-замглавы СБУ не против, чтобы "черные человечки" уничтожали террористов

Бывший замглавы СБУ, генерал-лейтенант Александр Скипальский рассказал, что если власть не будет находить адекватные, ассиметричные решения по нейтрализации боевиков, то среди народа всегда найдутся те патриотичные люди, которые сами будут ликвидировать боевиков.

Так он прокомментировал появление "черных человечков", действующих в восточных регионах Украины, сообщает "Главком".

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что эти люди могут быть совершенно неподконтрольны правительству.

"Если вы видите угрозу своей Родине, разве могу я вам запретить ее защищать, пойти и уничтожить террориста? Я вас только похвалю за это", - сказал Скипальский.

Ранее "Главред" сообщал, что наделю назад два десятка людей в черном выбили сепаратистов из здания мэрии Мариуполя.