Украина объявила российского дипломата персоной нон грата за шпионаж

В среду, 30 апреля, Украина объявила военно-морского атташе Посольства Российской Федерации персоной нон грата.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как выяснилось, дипломат был объявлен персоной нон грата в связи с его деятельностью , несовместимой с дипломатическим статусом в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года.

Как сообщается, в результате успешно проведенной контрразведывательной операции 30 апреля с.г. российский дипломат был задержан Службой безопасности Украины на месте совершения им агентурной акции.

В ближайшее время дипломат должен покинуть территорию Украины.

Напомним, что месяцем ранее СБУ объявила персоной нон грата российского политтехнолога Игоря Шувалова, близкого к команде экс-президента Виктора Януковича.