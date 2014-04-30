Сепаратисты придумали "декларацию о суверенитете" Донецкой республики: опубликован документ

Пророссийские боевики, захватившие ряд городов на востоке Украины, составили "декларацию о суверенитете", в которой ссылаются на право на самоопределение народов, которое в уставе ООН касается только бывших африканских колоний.

Об этом сообщает ТСН.

Документ сепаратистов мифической "Донецкой народной республики" ссылается на право народов на самоопределение, закрепленное в уставе ООН, которое таких стран, как Тунис, Нигерия и Буркина-Фасо.

Сепаратисты обещают дончанам решать все важные для самопровозглашенной республики вопросы на референдуме. А "народовластие" будет регулировать конституция ДНР, которой не существует.

"Предприятия, учреждения, организации и объекты других стран, международных организаций могут располагаться на территории ДНР и использовать ее природные ресурсы только в соответствии с конституцией и законами Республики", - заявили сепаратисты в своей "декларации".

При этом боевики хотят иметь право запрещать строительство и останавливать работу любого предприятия под видом "угрозы экологии".

Так называемая "декларация" также гарантирует право всем этносам развивать и разговаривать на языке своего народа.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке экс-премьер и кандидат в президенты Юлия Тимошенко предложила сепаратистам русский язык и амнистию.

Фото: tsn.ua