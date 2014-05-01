Троих высоких чинов МВД подозревают в преступлениях против Евромайдана

Прокуратура Киева планирует в ближайшее время объявить о подозрении в уголовных правонарушениях против активистов Евромайдана шести рядовым и трем высокопоставленным сотрудникам МВД.

Об этом заявил столичный прокурор Николай Герасимюк, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам прокурора, в рамках расследования уже допрошено 639 свидетелей и 261 потерпевший, проведено более 400 следственных действий.

Он подчеркнул, что труднее всего следствию установить тех, кто непосредственно наносил потерпевшим телесные повреждения.

"Все правоохранители были одеты в одинаковую форму и были в масках. С одинаковыми опознавательными знаками и шевронами", – объяснил Герасимюк.

На данный момент по вышеуказанным правонарушениям открыто уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 366 (служебный подлог) и ст. 367 (служебная халатность).

Ранее "Главред" сообщал, что 22 апреля суд арестовал командира "черной роты" "Беркута" по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.