Турчинов поздравил украинцев с 1 Мая: идеальная страна не создастся сама собой

И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поздравил украинцев с праздником 1 Мая.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Международным днем солидарности трудящихся - праздником тех людей, которые знают, что значит работать и приносить пользу своим близким и стране.

Конечно, сегодня наше государство переживает не самые легкие времена, но верю, что вместе, общими усилиями, мы сможем построить действительно правовое европейское государство, в котором хочется жить и растить детей.

Государство, где зарплаты и пенсии обеспечивают достойную, полноценную и счастливую жизнь.

Государство, где будет изжито такое понятие как "взятка", а госслужащие из армии бюрократов превратятся в функциональных работников, которые любят свою работу и получают достойную зарплату. Правоохранители действительно будут защищать, а врачи квалифицированно лечить".

Спикер подчеркнул, что идеальная страна не создастся сама собой. "Для этого нужна ваша помощь и упорный труд. Верю, что вместе мы сделаем Украину процветающей и счастливой! С праздником!", - говорится в поздравлении Турчинова.