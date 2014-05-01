Лавров потребовал от террористов освободить наблюдателей ОБСЕ

Глава МИД Сергей Лавров призвал освободить военных наблюдателей ОБСЕ, захваченных вместе с украинскими представителями СБУ пророссийскими террористами в Славянске на прошлой неделе.

Об этом сообщает BBC Україна.

"Мы призываем освободить наблюдателей, но мы не можем решать за "народное ополчение". Эти люди находятся под постоянными угрозами из Киева о том, что армейские подразделения, бронетехника будут против них применены, под постоянными угрозами со стороны экстремистов", - заявил Лавров.

Он добавил, что "власть в Киеве должна почувствовать и реализовать свою ответственность, должна вступить в диалог с представителями юга и востока, чтобы договориться о том, как жить дальше".

"Россия считает, что такой диалог между властью и ее оппонентами в других регионах страны можно было бы наладить под эгидой ОБСЕ".

Ранее "Главред" сообщал, что из восьми захваченных военных экспертов ОБСЕ сейчас освобожден только один по состоянию здоровья.