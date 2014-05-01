Эксперт оценил угрозу российского вторжения в Украину: опубликована карта

В непосредственной близости от границы с Украиной Россия сосредоточила около 60 тыс. солдат, которые могут двинуться в направлении Харькова или Донбасса.

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По мнению военного эксперта, есть два направления возможного удара - Слобожанское и Донецкое.

В 50-км зоне от госграницы РФ с Украиной - до 18 тыс. личного состава, в 200-км зоне - плюс до 20 тыс. (всего возле границ порядка 38 тыс., нижняя оценка - 36 тыс.), в Крыму - до 22 тыс, рассказал Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что вечером 28 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отводе войск от границ Украины.

Однако днем позже в НАТО заявили, что не подтвердили факт отвода российской военной техники и войск от границ Украины

Фото: Facebook Дмитрий Тымчука