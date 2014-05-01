Королевская отказалась идти в президенты и подала заявление в ЦИК

В среду, 30 апреля, экс-министр социальной политики Наталья Королевская решила снять свою кандидатуру с выборов президента.

Об этом политик написала на свой странице в Facebook.

"Я приняла для себя очень важное решение! И в День Мира и Труда, я объясню причину своего решения людям!", - заявила она.

в четверг, 1 мая, Королевская уже подала в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры на выборах президента.

В пресс-службе ЦИК "Интерфаксу" сообщили, что Королевская подала заявление в 11:30. Другие кандидаты в президенты пока не отказывались от участия в выборах.

Ранее "Главред" сообщал, что об отказе продолжать предвыборную гонку заявил регионал Олег Царев, он также призвал других кандидатов - Петра Симоненко, Михаила Добкина, Сергея Тигипко, Рината Кузьмина, базовый электорат которых находится на Юго-Востоке, сняться с выборов.