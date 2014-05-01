В Амвросиевке террористы "свергли" мэра и надругались над флагом Украины, опубликованы фото и видео

Под угрозой оружия Игоря Скларова заставили написать заявление.
Сепаратисты сняли со здания райадминистрации флаги Украины, разорвали и растоптали их, сообщают "Новости Донбасса".
Любопытно, что на место происшествия прибыли 5 сотрудников милиции, которые заявили, что "с народом", поэтому сепаратисты повязали им георгиевские ленты.
Потом боевики поехали домой к городскому голове Игорю Склярову, который выступает за единство Украины. Его в домашней одежде привезли в горсовет и под угрозой оружия заставили написать заявление об отставке.
Ранее "Главред" сообщал, что вчера боевики захватили здание Алчевского горсовета Луганской области. Они сняли флаг Украины, а вместо него повесили флаг Алчевска.
Фото, видео: amvrosievka.dn.ua