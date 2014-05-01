В Амвросиевке террористы "свергли" мэра и надругались над флагом Украины, опубликованы фото и видео

В среду, 30 апреля, вечером в Амвросиевке Донецкой области три десятка боевиков с автоматами захватили горсовет и установили на нем флаг сепаратистской "Донецкой народной республики".

Сепаратисты сняли со здания райадминистрации флаги Украины, разорвали и растоптали их, сообщают "Новости Донбасса".

Любопытно, что на место происшествия прибыли 5 сотрудников милиции, которые заявили, что "с народом", поэтому сепаратисты повязали им георгиевские ленты.

Потом боевики поехали домой к городскому голове Игорю Склярову, который выступает за единство Украины. Его в домашней одежде привезли в горсовет и под угрозой оружия заставили написать заявление об отставке.



Ранее "Главред" сообщал, что вчера боевики захватили здание Алчевского горсовета Луганской области. Они сняли флаг Украины, а вместо него повесили флаг Алчевска.

Фото, видео: amvrosievka.dn.ua