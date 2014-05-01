В Харькове сепаратисты с криками "Россия!" устроили пикет ОГА

В Харькове около двух тысяч сторонников федерализации начали пикет здания ОГА.

Об этом сообщает УНИАН.

Участники акции пришли к ХОГА после окончания митинга Компартии и движения "Юго-Восток".

Активисты приблизились к милиционерам, которые стоят кордоном перед входом в здание, и скандируют "Авакова - на нары!", "Харьков – русский город!", "Россия!", "Хунту долой!", "Власть – народу, защитникам – свободу!".

Кроме того, участники пикета держат флаги России, СССР, георгиевские флаги, знамена "Харьковской народной республики", а флаги Российской империи.

По словам координатора движения "Борьба" Сергея Киричука, пикет ХОГА не планировался, и добавил, что под зданием собралась часть участников митинга, проходившего на площади Свободы.

Он заверил также, что эти люди "более других патриотически настроены".

Все входы в здание ОГА охраняют несколько сотен сотрудников милиции.

Кроме того, на соседних с площадью Свободы улицах стоят несколько автобусов с милиционерами.

По состоянию на 14.00 попыток штурма здания ХОГА не было. Несколько молодых людей подходили к милиционерам, просились, чтобы их пропустили в здание якобы для того, чтобы попить воды.

Милиции в здание никого не пропускает.

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