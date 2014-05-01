В Луганске собираются вернуть вещание телеканала "Россия 24"

В Луганске к телецентру прибыли вооруженные сепаратисты с требованием включить вещание российских телеканалов.

Об этом сообщил экс-директор Луганской ОГТРК Родион Мирошник в своем Facebook.

"Договорились обойтись без разрушений и не препятствовать работе телеканала ЛОТ.

В переговорах участвует и.о. генерального директора ЛОГТРК Виталий Гаркуша, руководитель Луганского РТПЦ Владимир Илезько, представители телекомпании, немного позже прибыл начальник городского УВД.

Сйчас изучается возможность включить вещание телеканала "Россия 24". Договорились, что телецентр вместе с сотрудниками милиции будет охранять и вооруженный наряд митингующих", — написал Родион Мирошник.

Напомним, 29-30 апреля Луганская областная государственная телерадиокомпания работала в штатном режиме.

Ранее, 29 апреля, сепаратистами были захвачены практически все административные здания города.

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