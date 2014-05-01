Штурм прокуратуры в Донецке: террористы прикрывались мирными людьми и ранили бойца Нацгвардии

Во время штурма прокуратуры в Донецке пророссийскими террористами ранены 26 человек, в том числе, боец Нацгвардии. При этом террористы прикрывались мирными гражданами.

Как сообщили в пресс-службе МВД, здание прокуратуры обороняли безоружные правоохранители со щитами.

При этом террористы, прикрываясь мирными жителями, использовали против бойцов Нацгвардии огнестрельное оружие. Также они бросали камни и дымовые гранаты.

В то же время, как сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, при штурме пострадали, по уточненным данным, 26 человек, пишет "Остров".

"В результате вооруженного противостояния при штурме прокуратуры Донецкой области к медикам обратились 26 человек. Все они доставлялись в разные лечебно-профилактические учреждения города (нейрохирургические и травматологические отделения), однако, после оказания помощи 24 человека отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Из 26 обратившихся четверо - "с огнестрельными ранениями, в том числе ранениями из травматического оружия".

В итоге из 26 обратившихся госпитализированы два человека (нейрохирургия).

На месте событий работали три бригады скорой медицинской помощи.

Больше о провокациях пророссийских экстремистов на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".