В Луганске начальник милиции грозил террористам автоматом, а в Северодонецке сняли флаг Украины

В Северодонецке Луганской области со здания горсовета сняли украинский флаг, а в самом Луганске новый начальник местной милиции с автоматом ходил к террористам и требовал освободить захваченное здание ОГА.

Как сообщает "Восточный вариант" со ссылкой на пресс-службу Луганского облотделения Комитета избирателей Украины, в Северодонецке в четверг после первомайского митинга, организованного местной организацией КПУ на площади Победы, участники колонной двинулись к зданию городского совета.

"Здание охранялось милицией, с которой пророссийские активисты договорились о снятии с него государственного флага. Первоначально на его место был вывешен флаг города Северодонецка, но участникам акции он не понравился (он представляет собой желто-голубое полотнище с золотым соколом). И сепаратисты потребовали снять и флаг Северодонецка. Хорошо, не сожгли", — отметили в организации.

В настоящее время над зданием развивается знамя, напоминающее флаг так называемой "Донецкой народной республики", но без герба.

В то же время, как сообщает в Фейсбуке блоггер Сергей Иванов, в Луганске новый руководитель областной милиции потребовал от захватчиков освободить здание Луганской облгосадминистрации.

По информации блоггера, генерал Анатолий Науменко, взял автомат и один пошел в ОГА.



"Новый начальник Луганского УМВД генерал Науменко, (…) взял автомат, один пришел в захваченную сепаратистами обладминистрацию и сказал им, цитирую, "у*бывать", - написал Иванов.



"Зная его лично, подтверждаю, что это — совершенно типичный для него поступок и мощный пропагандистский ход, направленный, прежде всего, на мотивацию самих милиционеров. Тот самый "личный пример", о котором никто из руководства луганской милиции так долго не вспоминал", — написал блоггер.

Напомним, несколько дней назад пророссийские террористы захватили ОГА и ряд других админзданий.

В то же время, им не удалось захватить милицию.