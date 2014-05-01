Террористы в Славянске готовят провокации под видом "Правого сектора" - Тымчук

Террористы в Славянске планируют завтра, 2 мая, совершить провокацию с возможной гибелью людей, которую хотят свалить на "Правый сектор".

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

При этом он подчеркнул, что провокация планируется по указанию руководства ГРУ России.

"Данная акция будет приурочена приезду в Украину высокопоставленного представителя РФ, который прибудет якобы с целью ведения переговоров об освобождении представителей ОБСЕ, захваченных террористами", - отметил Тымчук.

Кроме того, он заявил, что "данное официальное лицо находилось в Украине во время трагических событий на Майдане в феврале 2014 года".

"Подготовку к провокации в Москве начали сегодня, распространив "Заявление МИД России относительно планов Киева провести силовую операцию на Юго-Востоке Украины".

В заявлении, в частности, указывается, что в Кремле "обеспокоены появившимися в СМИ сообщениями о намерении киевского режима осуществить штурмовую спецоперацию в юго-восточных районах страны, да еще с привлечением отрядов ультранационалистического "Правого Сектора", - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Главред", в своем заявлении МИД РФ предостерегает Киев от проведения "армейской операции против собственного народа", которая "может привести к катастрофе".

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