НАТО: агрессия Кремля против Украины делает РФ противником Альянса

Агрессивная политика России против Украины делает Москву из партнера – противником НАТО.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает РИА Новости.

"Очевидно, Россия провозгласила НАТО противником, поэтому мы должны начать рассматривать Россию теперь не как партнера, а больше как противника, чем партнера", — заявил он.

Кроме того, Вершбоу подчеркнул, что коренным образом на отношения РФ и НАТО повлияла агрессивная политика России в отношении Украины.

Напомним, ранее в связи с угрозой российской агрессии против Украины НАТО усилила свою миссию ПВО в Прибалтике: на авиабазу Зокняй были дополнительно направлены шесть истребителей ВВС США, а также два самолета-заправщика.

Также 28 апреля для усиления патрулирования воздушного пространства стран Балтии в Литву и Польшу прибыли восемь истребителей Великобритании и Франции.

Истребители Typhoon королевских ВВС Великобритании размещены на воздушной базе под Шяуляем, а четыре истребителя Rafale ВВС Франции — в польском городе Мальборк.