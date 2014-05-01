1 мая в Крыму: дети в кокошниках и плакаты "Путину-миротворцу", опубликованы фото

На первомайский митинг в Симферополе сгоняли бюджетников и детей.
Об этом сообщает Громадське ТВ.
По данным журналистов, детей попросили быть в национальных костюмах, в том числе российских.
Также в демонстрации заставляли принимать участие работников хлебозаводов, роддомов и больниц.
Были замечены также российские военные.
Людям раздавали символику пророссийских партий, среди них была и отдельная колонна Виктора Медведчука "Новая политическая сила!" с лозунгами "Путин – гарант мира и стабильности в многонациональна Крыму".
Напомним, ранее Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал результаты своего исследования, согласно которому результаты "референдума" в Крыму были серьезно завышены.