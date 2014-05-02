Украинские силовики взяли под контроль большую часть Славянска - эксперт

В ходе очередной активной фазы антитеррористической операции украинские силовики взяли под контроль большую часть Славянска (Донецкая область), в котор орудуют пророссийские экстремисты.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, на данный момент деблокированы блокпосты боевиков, взят под контроль телецентр в городе.

"Террористы пытаются разбегаться. Основные очаги сопротивления зафиксированы в юго-восточной части города", - заявил Тымчук.

Он добавил, что в ходе операции двумя выстрелами из ПЗРК террористами сбит вертолет Ми-24 украинских силовиков (второй вертолет, работавший в паре, ушел).

"В районах Славянска, остающихся под контролем террористов, последние проводят экстренную "экспроприацию" личного автотранспорта жителей города. Есть подозрения, что террористы предпримут попытку вырвать на нем из блокированного города", - сообщил военный эксперт.

Он подчеркнул, что среди привлеченного сепаратистами к террористической деятельности мелкого криминалитета в Славянске наблюдаются панические настроения.

"Уголовники, "работающие" за деньги, не согласны идти на риск и противостоять силовикам за "великие идеи" Москвы", - резюмировал Тымчук.

Ранее СМИ сообщали, что в Славянске началась полномасштабная антитеррористическая операция.