Террористы утверждают, что сбили в Славянске два украинских вертолета: "взяли в плен" пилота

Так называемый "народный мэр" и "лидер самообороны Славянска" Вячеслав Пономарев заявил, что во время антитеррористической операции, которую украинские силовики проводят в Славянске (Донецкая область), боевики сбили два вертолета. По его словам, раненого летчика взяли в плен, а еще один - погиб.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Мы сбили два вертолета, один пилот у нас в плену. Еще один пока барахтается в лимане. Одному из пилотов другого вертолета удалось уйти через поле. Еще один пилот погиб", - сказал Пономарев.

В то же время российский журналист Александр Коц опубликовал фото якобы раненого пилота и сообщил, что его забрала "скорая", пишет Украинская правда. По данным СМИ, пилот сейчас находится в больнице, у него огнестрельное ранение бедра и перелом.

Тем временем, по данным лидера "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, был сбит только один вертолет, а украинские военные контролируют почти весь Славянск.