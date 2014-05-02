Спецоперация под Славянском: боевики сбили два вертолета, двое силовиков погибли

В ходе активной фазы антитеррористической операции под Славянском (Донецкая область) были сбиты два вертолета Ми-24 ВС Украины, двое военнослужащих погибли.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"По предварительной информации, боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В результате обстрела двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, в министерстве добавили, что выстрелами из стрелкового оружия поврежден вертолет Ми-8 армейской авиации ВСУ. Но в этом случае жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Антитеррористическом центре при СБУ сообщили, что в украинскую военную технику уничтожают высококвалифицированные иностранные военные специалисты, а не местными жителяи.