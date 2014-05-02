Террористы в Славянске заявили об одном погибшем и выстраивают живой щит из местных жителей

В результате атаки украинских силовиков в Славянске убит один террорист, один ранен.

Об этом сообщает сайт Slavgorod со ссылкой на пресс-аташе так называемой "народной самообороны" экстремистов Стеллу Хорошеву.

"Как сообщила пресс-атташе народной самообороны Славянска Стелла Хорошева, по состоянию на 8.30 два вертолёта украинской армии сбито (напомним, погибли два пилота - ред.). Со стороны ополченцев один ранен и один убит", - говорится в сообщении.

"В данное время возле блокпоста в районе Черевковки выстраивается живой щит из славянцев", - также сообщает издание.

"В Славянске террористы активно используют в качестве щита представителей мирного населения", - сообщил, в свою очередь, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

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